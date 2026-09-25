Diageo Aktie News: Diageo am Freitagmittag kaum bewegt

Die Diageo-Aktie kam im London-Handel um 12:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 16,44 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'713 Punkten steht. Die Diageo-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,51 GBP an. Die Diageo-Aktie sank bis auf 16,38 GBP. Bei 16,43 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Diageo-Aktie belief sich zuletzt auf 203'810 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 19,04 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,82 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,51 GBP. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 17,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,380 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,550 USD je Diageo-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2027 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 27.01.2028 erwartet.

In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,67 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Diageo-Aktie in Rot: Joanne Wilson von WPP zur neuen Finanzchefin ernannt

Aktie obenauf: Diageo will nach Übergangsjahr wieder wachsen

Paukenschlag bei Diageo: Blackstone übernimmt Cricket-Franchise für Milliarden-Summe - Aktie zieht an