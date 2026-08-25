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25.08.2026 09:29:00

Diageo Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Diageo

Diageo Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Diageo

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 17,58 GBP nach.

Diageo
19.08 CHF -1.10%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr rutschte die Diageo-Aktie in der London-Sitzung um 0,7 Prozent auf 17,58 GBP ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'866 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Diageo-Aktie bei 17,54 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,56 GBP. Zuletzt wechselten via London 108'092 Diageo-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.08.2025 auf bis zu 21,14 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Diageo-Aktie derzeit noch 20,25 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Diageo-Aktie 30,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 erhielten Diageo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,370 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,555 USD.

Voraussichtlich am 28.01.2027 dürfte Diageo Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 27.01.2028 präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Diageo ein EPS in Höhe von 1,65 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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