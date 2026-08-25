Diageo Aktie News: Diageo verzeichnet am Nachmittag Verluste

Um 16:28 Uhr fiel die Diageo-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 17,35 GBP ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'869 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Diageo-Aktie bisher bei 17,27 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,56 GBP. Bisher wurden heute 869'557 Diageo-Aktien gehandelt.

Am 27.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 21,14 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 21,88 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Mit einem Kursverlust von 22,11 Prozent würde die Diageo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,370 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,555 USD.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 28.01.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Diageo rechnen Experten am 27.01.2028.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,65 USD je Diageo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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