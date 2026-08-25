Diageo Aktie News: Anleger schicken Diageo am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Um 12:28 Uhr ging es für die Diageo-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 17,39 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'867 Punkten realisiert. Bei 17,36 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den London-Handel startete das Papier bei 17,56 GBP. Zuletzt wechselten 440'503 Diageo-Aktien den Besitzer.

Am 27.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,14 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Diageo-Aktie mit einem Kursplus von 21,56 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,51 GBP. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 22,31 Prozent würde die Diageo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,555 USD. Im Vorjahr hatte Diageo 0,370 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 28.01.2027 erwartet. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Diageo-Anleger Experten zufolge am 27.01.2028 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,65 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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