Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.08.2026 12:29:00
Diageo Aktie News: Anleger schicken Diageo am Dienstagmittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Diageo gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Diageo-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 17,39 GBP ab.
Um 12:28 Uhr ging es für die Diageo-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 17,39 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'867 Punkten realisiert. Bei 17,36 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den London-Handel startete das Papier bei 17,56 GBP. Zuletzt wechselten 440'503 Diageo-Aktien den Besitzer.
Am 27.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,14 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Diageo-Aktie mit einem Kursplus von 21,56 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,51 GBP. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 22,31 Prozent würde die Diageo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,555 USD. Im Vorjahr hatte Diageo 0,370 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 28.01.2027 erwartet. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Diageo-Anleger Experten zufolge am 27.01.2028 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,65 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie
Aktie obenauf: Diageo will nach Übergangsjahr wieder wachsen
Paukenschlag bei Diageo: Blackstone übernimmt Cricket-Franchise für Milliarden-Summe - Aktie zieht an
Nach Geschäftsrückgang: Guinness-Hersteller Diageo streicht Dividende zusammen - Aktie fällt tief
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Diageo plc
|
12:29
|Diageo Aktie News: Anleger schicken Diageo am Dienstagmittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
09:29
|Diageo Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Diageo (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Diageo Aktie News: Diageo am Montagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
24.08.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
21.08.26
|FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Diageo-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Diageo plc
|24.08.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|10.08.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz voraus: SMI etwas fester -- DAX in Grün -- Asiens Börsen schliesslich uneinheitlich
Der heimische Handel zeigt sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso im Plus. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.