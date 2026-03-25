Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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25.03.2026 09:29:00
Diageo Aktie News: Diageo macht am Mittwochvormittag Boden gut
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Diageo. Zuletzt sprang die Diageo-Aktie im London-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 13,79 GBP zu.
Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 13,79 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'050 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Diageo-Aktie bei 13,95 GBP. Bei 13,83 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 163'393 Diageo-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2025 bei 22,14 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Diageo-Aktie mit einem Kursplus von 60,52 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,51 GBP. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Diageo-Aktie derzeit noch 2,05 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 0,800 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,623 USD aus.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Diageo am 06.08.2026 präsentieren. Diageo dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,61 USD je Diageo-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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