Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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24.09.2026 09:29:00
Diageo Aktie News: Anleger schicken Diageo am Vormittag ins Plus
Die Aktie von Diageo gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 16,40 GBP.
Um 09:28 Uhr stieg die Diageo-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 16,40 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'689 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Diageo-Aktie legte bis auf 16,40 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 16,32 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im London-Handel wechselten bis jetzt 82'031 Diageo-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,04 GBP. Dieser Kurs wurde am 25.02.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,10 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (13,51 GBP). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 17,60 Prozent sinken.
Nachdem Diageo seine Aktionäre 2026 mit 0,380 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,550 USD je Aktie ausschütten.
Voraussichtlich am 28.01.2027 dürfte Diageo Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 27.01.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,67 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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