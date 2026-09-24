Diageo Aktie News: Diageo am Donnerstagnachmittag höher

Die Diageo-Aktie stieg im London-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 16,41 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'730 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Diageo-Aktie bis auf 16,53 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 16,32 GBP. Zuletzt wechselten via London 647'943 Diageo-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,04 GBP) erklomm das Papier am 25.02.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 16,03 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie.

Zuletzt erhielten Diageo-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,380 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,550 USD aus.

Die Diageo-Bilanz für Q2 2027 wird am 28.01.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 27.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Diageo.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,67 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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