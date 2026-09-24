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24.09.2026 12:29:00

Diageo Aktie News: Diageo schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Diageo Aktie News: Diageo schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 16,48 GBP.

Diageo
17.90 CHF 1.51%
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Das Papier von Diageo konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,7 Prozent auf 16,48 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'711 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Diageo-Aktie bei 16,49 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Den London-Handel startete das Papier bei 16,32 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 447'241 Diageo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,04 GBP an. 15,54 Prozent Plus fehlen der Diageo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 13,51 GBP fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,00 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Diageo seine Aktionäre 2026 mit 0,380 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,550 USD je Aktie ausschütten.

Die Diageo-Bilanz für Q2 2027 wird am 28.01.2027 erwartet. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 27.01.2028.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,67 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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