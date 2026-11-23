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23.11.2026 09:29:00
Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag im Minusbereich
Die Aktie von Diageo gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Diageo-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 18,64 GBP abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,9 Prozent auf 18,64 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'358 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Diageo-Aktie bis auf 18,53 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,55 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 105'351 Stück.
Bei 19,48 GBP markierte der Titel am 17.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 4,51 Prozent Plus fehlen der Diageo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,51 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Diageo-Aktie mit einem Verlust von 27,52 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,541 USD, nach 0,380 GBP im Jahr 2026.
Voraussichtlich am 10.02.2027 dürfte Diageo Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Diageo rechnen Experten am 27.01.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,68 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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