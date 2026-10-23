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23.10.2026 09:29:00
Diageo Aktie News: Diageo am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Diageo. Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 17,84 GBP.
Um 09:28 Uhr fiel die Diageo-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 17,84 GBP ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'714 Punkten liegt. Bei 17,82 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,91 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 93'529 Diageo-Aktien umgesetzt.
Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,04 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,68 Prozent. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,51 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Diageo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,544 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Diageo 0,380 GBP aus.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 27.01.2028.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,66 USD je Diageo-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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