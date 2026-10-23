Diageo Aktie News: Diageo präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Die Diageo-Aktie konnte um 16:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 17,92 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'649 Punkten notiert. Bei 18,13 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 17,91 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Diageo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'375'754 Stück gehandelt.

Am 25.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,04 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 6,25 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 13,51 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Diageo-Aktie derzeit noch 24,59 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,380 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,544 USD.

Am 28.01.2027 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Diageo veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 27.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Diageo.

Experten taxieren den Diageo-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,66 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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