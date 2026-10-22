Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
22.10.2026 09:29:00
Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Diageo gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Diageo-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 17,33 GBP abwärts.
Die Diageo-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 17,33 GBP abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'672 Punkten liegt. Die Diageo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,32 GBP ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,47 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 72'662 Diageo-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,04 GBP. Dieser Kurs wurde am 25.02.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Diageo-Aktie derzeit noch 9,84 Prozent Luft nach oben. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,51 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 22,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,380 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,545 USD belaufen.
Die Diageo-Bilanz für Q2 2027 wird am 28.01.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Diageo-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 27.01.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie
Diageo-Aktie in Rot: Joanne Wilson von WPP zur neuen Finanzchefin ernannt
Aktie obenauf: Diageo will nach Übergangsjahr wieder wachsen
Paukenschlag bei Diageo: Blackstone übernimmt Cricket-Franchise für Milliarden-Summe - Aktie zieht an
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Diageo plc
|
22.10.26
|Diageo Aktie News: Diageo am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Diageo Aktie News: Diageo am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
16.10.26
|FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Diageo von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Gewinne in London: FTSE 100 zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Optimismus in London: Zum Handelsende Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.ch)
|
09.10.26
|FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Diageo von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
02.10.26
|FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Diageo von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu Diageo plc
|22.10.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|13.10.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|13.10.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.10.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|13.10.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst wenig bewegt -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen verlieren letztlich stark
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt klar im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.