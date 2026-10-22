Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag mit Kursverlusten

Die Diageo-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 17,33 GBP abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'672 Punkten liegt. Die Diageo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,32 GBP ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,47 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 72'662 Diageo-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,04 GBP. Dieser Kurs wurde am 25.02.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Diageo-Aktie derzeit noch 9,84 Prozent Luft nach oben. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,51 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 22,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,380 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,545 USD belaufen.

Die Diageo-Bilanz für Q2 2027 wird am 28.01.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Diageo-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 27.01.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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