Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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22.09.2026 09:29:00
Diageo Aktie News: Diageo gewinnt am Vormittag an Boden
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Diageo. Zuletzt stieg die Diageo-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 16,29 GBP.
Die Diageo-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 16,29 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'750 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Diageo-Aktie bisher bei 16,30 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,19 GBP. Der Tagesumsatz der Diageo-Aktie belief sich zuletzt auf 96'529 Aktien.
Bei einem Wert von 19,04 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 14,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 13,51 GBP fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 20,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Diageo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,550 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Diageo 0,370 GBP aus.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 28.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 27.01.2028.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,67 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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