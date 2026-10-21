Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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21.10.2026 09:29:00
Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Vormittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 17,35 GBP.
Der Diageo-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 17,35 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'711 Punkten steht. In der Spitze fiel die Diageo-Aktie bis auf 17,35 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,38 GBP. Bisher wurden via London 96'881 Diageo-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 19,04 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,71 Prozent hinzugewinnen. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,51 GBP. Mit einem Kursverlust von 22,13 Prozent würde die Diageo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Diageo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,551 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Diageo 0,380 GBP aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Diageo rechnen Experten am 27.01.2028.
Experten gehen davon aus, dass Diageo im Jahr 2027 1,66 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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