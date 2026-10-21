Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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21.10.2026 12:29:00
Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Mittag schwächer
Die Aktie von Diageo gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 17,44 GBP.
Das Papier von Diageo gab in der London-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 17,44 GBP abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'728 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Diageo-Aktie bei 17,35 GBP. Bei 17,38 GBP eröffnete der Anteilsschein. Von der Diageo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 352'066 Stück gehandelt.
Am 25.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,04 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Diageo-Aktie derzeit noch 9,12 Prozent Luft nach oben. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,51 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Diageo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,551 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Diageo 0,380 GBP aus.
Am 28.01.2027 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Diageo veröffentlicht werden. Am 27.01.2028 wird Diageo schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.
Experten taxieren den Diageo-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,66 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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