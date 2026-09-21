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21.09.2026 09:29:00

Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag mit Verlusten

Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 15,94 GBP abwärts.

Diageo
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Der Diageo-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 15,94 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'694 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Diageo-Aktie bis auf 15,94 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 16,00 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 129'016 Diageo-Aktien den Besitzer.

Am 25.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 19,04 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 19,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (13,51 GBP). Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 17,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,550 USD. Im Vorjahr erhielten Diageo-Aktionäre 0,370 GBP je Wertpapier.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 27.01.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Diageo im Jahr 2027 1,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
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