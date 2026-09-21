Diageo Aktie News: Diageo am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Bei der Diageo-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 16,04 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'730 Punkten liegt. Die Diageo-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,08 GBP an. Die höchsten Verluste verbuchte die Diageo-Aktie bis auf 15,91 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,00 GBP. Zuletzt wechselten via London 650'547 Diageo-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,04 GBP) erklomm das Papier am 25.02.2026. Mit einem Zuwachs von 18,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,51 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,80 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Diageo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,550 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Diageo 0,370 GBP aus.

Die Diageo-Bilanz für Q2 2027 wird am 28.01.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 27.01.2028.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Diageo ein EPS in Höhe von 1,67 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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