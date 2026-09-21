Diageo Aktie News: Diageo am Montagmittag mit roter Tendenz

Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung um 12:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 16,03 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'753 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Diageo-Aktie ging bis auf 15,92 GBP. Bei 16,00 GBP eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 348'329 Stück.

Bei einem Wert von 19,04 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Gewinne von 18,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,51 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 18,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Diageo-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,370 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,550 USD belaufen.

Am 28.01.2027 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 27.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Diageo.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,67 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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