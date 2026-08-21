Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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21.08.2026 09:29:00
Diageo Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Diageo
Die Aktie von Diageo gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Diageo-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 17,20 GBP abwärts.
Um 09:28 Uhr ging es für die Diageo-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 17,20 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'762 Punkten steht. Die Diageo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,18 GBP ab. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,22 GBP. Bisher wurden heute 59'575 Diageo-Aktien gehandelt.
Am 23.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,42 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,57 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (13,51 GBP). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,370 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,548 USD.
Voraussichtlich am 28.01.2027 dürfte Diageo Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Diageo rechnen Experten am 27.01.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Diageo-Aktie in Höhe von 1,65 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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