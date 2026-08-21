Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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21.08.2026 12:29:00
Diageo Aktie News: Diageo am Mittag mit stabiler Tendenz
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Diageo. Bei der Diageo-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 17,24 GBP.
Im London-Handel kam die Diageo-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 17,24 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der derzeit bei 10'750 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Diageo-Aktie bis auf 17,30 GBP. Die grössten Abgaben verzeichnete die Diageo-Aktie bis auf 17,17 GBP. Bei 17,22 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 432'039 Diageo-Aktien umgesetzt.
Am 23.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 21,42 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 24,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,51 GBP. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 21,64 Prozent würde die Diageo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,548 USD, nach 0,370 GBP im Jahr 2026.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Diageo-Anleger Experten zufolge am 27.01.2028 werfen.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Diageo ein EPS in Höhe von 1,65 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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