Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 18,86 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'418 Punkten tendiert. Bei 18,89 GBP erreichte die Diageo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,74 GBP. Bisher wurden via London 1'115'260 Diageo-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,48 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Diageo-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2026 auf bis zu 13,51 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,541 USD, nach 0,380 GBP im Jahr 2026.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Diageo rechnen Experten am 27.01.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Diageo einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: Diageo-Dividende gekürzt

Diageo-Aktie weit im Plus: Umsatzentwicklung übertrifft Erwartungen

Diageo-Aktie in Rot: Joanne Wilson von WPP zur neuen Finanzchefin ernannt