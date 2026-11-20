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20.11.2026 12:29:00
Diageo Aktie News: Diageo am Mittag im Aufwind
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Diageo. Das Papier von Diageo legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,2 Prozent auf 18,87 GBP.
Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,2 Prozent auf 18,87 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'401 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Diageo-Aktie bei 18,89 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 18,74 GBP. Von der Diageo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 586'591 Stück gehandelt.
Am 17.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,48 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 3,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 13,51 GBP erreichte der Anteilsschein am 24.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Diageo-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,380 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,541 USD belaufen.
Diageo wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 10.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Diageo rechnen Experten am 27.01.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,68 USD je Diageo-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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