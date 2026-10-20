Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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20.10.2026 09:29:00
Diageo Aktie News: Diageo am Dienstagvormittag im Aufwind
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Diageo. Die Diageo-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 17,66 GBP.
Die Diageo-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 17,66 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'734 Punkten steht. Bei 17,68 GBP erreichte die Diageo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 17,65 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten 62'528 Diageo-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 19,04 GBP erreichte der Titel am 25.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 13,51 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 23,50 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2026 erhielten Diageo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,551 USD.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2027 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 27.01.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Diageo-Aktie in Höhe von 1,66 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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