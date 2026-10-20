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20.10.2026 16:29:00

Diageo Aktie News: Diageo am Nachmittag schwächer

Diageo Aktie News: Diageo am Nachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 17,52 GBP abwärts.

Diageo
19.21 CHF -0.12%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 17,52 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'706 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Diageo-Aktie bis auf 17,49 GBP ein. Bei 17,65 GBP eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Diageo-Aktie belief sich zuletzt auf 2'110'759 Aktien.

Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,04 GBP an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 8,68 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Diageo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,551 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Diageo 0,380 GBP aus.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Diageo wird am 28.01.2027 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 27.01.2028.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,66 USD je Diageo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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