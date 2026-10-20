Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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20.10.2026 12:29:00
Diageo Aktie News: Diageo zieht am Dienstagmittag an
Die Aktie von Diageo gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Diageo-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 17,64 GBP.
Um 12:28 Uhr sprang die Diageo-Aktie im London-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 17,64 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'689 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Diageo-Aktie bei 17,83 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,65 GBP. Zuletzt wechselten via London 1'403'069 Diageo-Aktien den Besitzer.
Am 25.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,04 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,94 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 13,51 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie.
Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,380 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,551 USD belaufen.
Diageo dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 27.01.2028.
In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,66 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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