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20.08.2026 09:29:00

Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag gesucht

Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Diageo. Zuletzt sprang die Diageo-Aktie im London-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 17,06 GBP zu.

Diageo
18.41 CHF 1.01%
Kaufen Verkaufen

Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 17,06 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'723 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Diageo-Aktie bis auf 17,09 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 17,00 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 105'155 Diageo-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (21,42 GBP) erklomm das Papier am 23.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,51 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Diageo-Aktie 26,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,370 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,548 USD belaufen.

Die Diageo-Bilanz für Q2 2027 wird am 28.01.2027 erwartet. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Diageo-Anleger Experten zufolge am 27.01.2028 werfen.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,65 USD je Diageo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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11.08.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 Diageo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.08.26 Diageo Neutral UBS AG
10.08.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
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