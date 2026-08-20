Diageo Aktie News: Diageo macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Das Papier von Diageo legte um 16:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,5 Prozent auf 17,14 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'732 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Diageo-Aktie bei 17,24 GBP. Bei 17,00 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'225'788 Diageo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 21,42 GBP erreichte der Titel am 23.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,51 GBP. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 21,18 Prozent sinken.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,370 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,548 USD.

Am 28.01.2027 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 27.01.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,65 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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