Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.08.2026 12:29:00
Diageo Aktie News: Diageo legt am Mittag zu
Die Aktie von Diageo gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 17,18 GBP.
Um 12:28 Uhr wies die Diageo-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 17,18 GBP nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'724 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Diageo-Aktie bei 17,20 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 17,00 GBP. Zuletzt wechselten via London 591'133 Diageo-Aktien den Besitzer.
Am 23.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 21,42 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,72 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,51 GBP am 24.03.2026. Mit Abgaben von 21,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Diageo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,548 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Diageo 0,370 GBP aus.
Voraussichtlich am 28.01.2027 dürfte Diageo Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 27.01.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,65 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie
Aktie obenauf: Diageo will nach Übergangsjahr wieder wachsen
Paukenschlag bei Diageo: Blackstone übernimmt Cricket-Franchise für Milliarden-Summe - Aktie zieht an
Nach Geschäftsrückgang: Guinness-Hersteller Diageo streicht Dividende zusammen - Aktie fällt tief
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Diageo plc
|
12:29
|Diageo Aktie News: Diageo legt am Mittag zu (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 fällt (finanzen.ch)
|
09:29
|Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag gesucht (finanzen.ch)
|
09:28
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Diageo Aktie News: Diageo am Nachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Diageo sheds 2,000 staff as CEO Dave Lewis kicks off restructuring (Financial Times)
|
17.08.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 beendet den Handel im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Diageo plc
|19.08.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|10.08.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|10.08.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|10.08.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX verliert 26'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu leichten Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fällt zurück. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.