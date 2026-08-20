Diageo Aktie News: Diageo legt am Mittag zu

Um 12:28 Uhr wies die Diageo-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 17,18 GBP nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'724 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Diageo-Aktie bei 17,20 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 17,00 GBP. Zuletzt wechselten via London 591'133 Diageo-Aktien den Besitzer.

Am 23.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 21,42 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,72 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,51 GBP am 24.03.2026. Mit Abgaben von 21,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Diageo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,548 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Diageo 0,370 GBP aus.

Voraussichtlich am 28.01.2027 dürfte Diageo Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 27.01.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,65 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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