Die Diageo-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 18,78 GBP abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'538 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Diageo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,74 GBP aus. Mit einem Wert von 18,88 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 72'640 Diageo-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.11.2026 bei 19,48 GBP. Mit einem Zuwachs von 3,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 13,51 GBP erreichte der Anteilsschein am 24.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 39,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,380 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,541 USD.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Diageo am 10.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 27.01.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Diageo im Jahr 2027 1,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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