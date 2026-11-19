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19.11.2026 16:29:00
Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts
Die Aktie von Diageo gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Diageo-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 18,56 GBP ab.
Das Papier von Diageo gab in der London-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 18,56 GBP abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'515 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Diageo-Aktie bis auf 18,54 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,88 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 930'901 Diageo-Aktien.
Am 17.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,48 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 4,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,51 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,541 USD. Im Vorjahr hatte Diageo 0,380 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Diageo-Anleger Experten zufolge am 27.01.2028 werfen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,68 USD je Diageo-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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