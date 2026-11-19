Die Diageo-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 18,75 GBP ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'522 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Diageo-Aktie bei 18,74 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 18,88 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 267'290 Diageo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,48 GBP an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 13,51 GBP erreichte der Anteilsschein am 24.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,93 Prozent.

Im Jahr 2026 erhielten Diageo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,541 USD.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Diageo am 10.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 27.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Diageo.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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