Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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19.10.2026 09:29:00
Diageo Aktie News: Diageo am Montagvormittag mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 17,84 GBP.
Der Diageo-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 17,84 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'832 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Diageo-Aktie bis auf 17,75 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,82 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 167'648 Diageo-Aktien.
Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,04 GBP an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 6,69 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2026 auf bis zu 13,51 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 24,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,551 USD, nach 0,380 GBP im Jahr 2026.
Diageo wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 28.01.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Diageo-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 27.01.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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