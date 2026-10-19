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19.10.2026 16:29:00

Diageo Aktie News: Diageo verbilligt sich am Montagnachmittag

Diageo Aktie News: Diageo verbilligt sich am Montagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,7 Prozent auf 17,60 GBP.

Diageo
19.24 CHF -1.43%
Kaufen Verkaufen

Die Diageo-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 17,60 GBP ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'749 Punkten steht. Die Diageo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,54 GBP ab. Den London-Handel startete das Papier bei 17,82 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 1'944'682 Stück.

Bei einem Wert von 19,04 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (13,51 GBP). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 23,22 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Diageo-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,380 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,551 USD aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 27.01.2028.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Diageo ein EPS in Höhe von 1,66 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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13.10.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
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