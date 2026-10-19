Diageo Aktie News: Diageo am Montagmittag mit Kurseinbussen

Um 12:28 Uhr fiel die Diageo-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 17,65 GBP ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'782 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Diageo-Aktie bei 17,65 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,82 GBP. Von der Diageo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 637'453 Stück gehandelt.

Am 25.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,04 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Diageo-Aktie. Bei einem Wert von 13,51 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Diageo-Aktie mit einem Verlust von 23,46 Prozent wieder erreichen.

Diageo-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,380 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,551 USD aus.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 präsentieren. Diageo dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 27.01.2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Diageo-Aktie in Höhe von 1,66 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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