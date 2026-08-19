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19.08.2026 09:29:00

Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 16,83 GBP abwärts.

Diageo
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Die Diageo-Aktie musste um 09:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 16,83 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'735 Punkten steht. In der Spitze fiel die Diageo-Aktie bis auf 16,78 GBP. Bei 16,86 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 37'122 Diageo-Aktien.

Bei einem Wert von 21,42 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.08.2025). Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 21,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,51 GBP ab. Abschläge von 19,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Diageo-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,370 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,548 USD aus.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 27.01.2028.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Diageo ein EPS in Höhe von 1,65 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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