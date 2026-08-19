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Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

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19.08.2026 16:29:00

Diageo Aktie News: Diageo am Nachmittag mit Abschlägen

Diageo Aktie News: Diageo am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 16,86 GBP nach.

Diageo
18.22 CHF -1.00%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 16,86 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'753 Punkten steht. Der Kurs der Diageo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 16,58 GBP nach. Bei 16,86 GBP eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 958'694 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 21,42 GBP. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 21,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,51 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 19,85 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Diageo-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,370 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,548 USD aus.

Am 28.01.2027 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Diageo rechnen Experten am 27.01.2028.

Den erwarteten Gewinn je Diageo-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,65 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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11.08.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 Diageo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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10.08.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
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