Diageo Aktie News: Diageo am Mittag mit Kursabschlägen

Die Diageo-Aktie notierte um 12:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 16,78 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'710 Punkten steht. Die Diageo-Aktie sank bis auf 16,63 GBP. Mit einem Wert von 16,86 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 392'501 Diageo-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 21,42 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,68 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Diageo-Aktie mit einem Verlust von 19,47 Prozent wieder erreichen.

Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,370 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,548 USD belaufen.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 28.01.2027 erwartet. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 27.01.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Diageo einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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