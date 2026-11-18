Das Papier von Diageo gab in der London-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 18,90 GBP abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'573 Punkten steht. Bei 18,82 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 19,04 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1'354'511 Diageo-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 19,48 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.11.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,07 Prozent hinzugewinnen. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,51 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 39,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,541 USD. Im Vorjahr erhielten Diageo-Aktionäre 0,380 GBP je Wertpapier.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Diageo wird am 10.02.2027 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 27.01.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Diageo einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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