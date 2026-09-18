Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag tiefer

Die Diageo-Aktie notierte um 09:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 16,14 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'791 Punkten liegt. Die Diageo-Aktie gab in der Spitze bis auf 16,13 GBP nach. Bei 16,17 GBP eröffnete der Anteilsschein. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 59'047 Diageo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 19,04 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Diageo-Aktie somit 15,21 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (13,51 GBP). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Diageo-Aktie 19,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Diageo seine Aktionäre 2026 mit 0,370 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,550 USD je Aktie ausschütten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 28.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Diageo dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 27.01.2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Diageo-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,67 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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