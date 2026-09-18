Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’898 -0.4%  SPI 19’654 -0.2%  Dow 51’778 0.6%  DAX 25’454 -1.0%  Euro 0.9462 0.0%  EStoxx50 6’250 -1.2%  Gold 4’373 0.7%  Bitcoin 64’376 2.2%  Dollar 0.8256 0.2%  Öl 103.5 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Huber+Suhner-Aktie dennoch kräftig im Minus: Konzern setzt auf vier Wachstumsfelder
VW-Aktie schwächer: Konzernbetriebsratschefin verlangt von Autoherstellern klare Bekenntnisse zu Arbeitsplätzen in Deutschland
TUI-Aktie in Rot: Früherer easyJet-Chef Lundgren soll Aufsichtsrat leiten - Zetsche geht
SHL Telemedicine-Aktie stabil: Aktionäre stimmen für Einführung von Opting-out-Klausel
Leonteq-Aktie fällt: Grossaktionär stockt auf - Raiffeisen-Anteil übernommen
Suche...
ETF Sparplan

Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.09.2026 09:29:00

Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag tiefer

Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag tiefer

Die Aktie von Diageo gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 16,14 GBP.

Diageo
17.63 CHF -0.09%
Kaufen Verkaufen

Die Diageo-Aktie notierte um 09:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 16,14 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'791 Punkten liegt. Die Diageo-Aktie gab in der Spitze bis auf 16,13 GBP nach. Bei 16,17 GBP eröffnete der Anteilsschein. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 59'047 Diageo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 19,04 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Diageo-Aktie somit 15,21 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (13,51 GBP). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Diageo-Aktie 19,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Diageo seine Aktionäre 2026 mit 0,370 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,550 USD je Aktie ausschütten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 28.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Diageo dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 27.01.2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Diageo-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,67 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Aktie obenauf: Diageo will nach Übergangsjahr wieder wachsen

Paukenschlag bei Diageo: Blackstone übernimmt Cricket-Franchise für Milliarden-Summe - Aktie zieht an

Nach Geschäftsrückgang: Guinness-Hersteller Diageo streicht Dividende zusammen - Aktie fällt tief


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Diageo plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten