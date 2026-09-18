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18.09.2026 16:29:00

Diageo Aktie News: Diageo am Freitagnachmittag mit Kurseinbussen

Diageo Aktie News: Diageo am Freitagnachmittag mit Kurseinbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 16,06 GBP.

Diageo
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Die Diageo-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 16,06 GBP ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'682 Punkten realisiert. Die Diageo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 16,03 GBP ab. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,17 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 1'893'772 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,04 GBP erreichte der Titel am 25.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,51 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 18,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,370 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,550 USD belaufen.

Am 28.01.2027 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 27.01.2028.

Experten gehen davon aus, dass Diageo im Jahr 2027 1,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
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