Diageo Aktie News: Anleger schicken Diageo am Freitagmittag ins Minus

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 0,8 Prozent auf 16,13 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'742 Punkten steht. In der Spitze büsste die Diageo-Aktie bis auf 16,12 GBP ein. Den London-Handel startete das Papier bei 16,17 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'469'910 Diageo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 19,04 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,98 Prozent. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,51 GBP ab. Mit Abgaben von 16,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Diageo-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,370 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,550 USD aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 27.01.2028.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,67 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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