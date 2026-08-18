Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 16,98 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'722 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Diageo-Aktie bis auf 16,96 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,01 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 96'883 Diageo-Aktien umgesetzt.

Am 23.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 21,42 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 26,19 Prozent zulegen. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,51 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 25,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,370 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,548 USD.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 28.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 27.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Diageo.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,65 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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