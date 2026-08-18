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Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

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18.08.2026 12:29:00

Diageo Aktie News: Diageo legt am Mittag zu

Diageo Aktie News: Diageo legt am Mittag zu

Die Aktie von Diageo zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 17,07 GBP.

Diageo
18.57 CHF -0.15%
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Das Papier von Diageo legte um 12:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 17,07 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'722 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Diageo-Aktie bis auf 17,07 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,01 GBP. Der Tagesumsatz der Diageo-Aktie belief sich zuletzt auf 327'089 Aktien.

Am 23.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,42 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 25,52 Prozent Plus fehlen der Diageo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,51 GBP am 24.03.2026. Abschläge von 20,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,370 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,548 USD belaufen.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert. Schätzungsweise am 27.01.2028 dürfte Diageo die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Diageo-Aktie in Höhe von 1,65 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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10.08.26 Diageo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.08.26 Diageo Neutral UBS AG
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