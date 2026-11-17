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17.11.2026 09:29:00
Diageo Aktie News: Diageo am Dienstagvormittag leichter
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Diageo. Zuletzt fiel die Diageo-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 19,28 GBP ab.
Die Diageo-Aktie notierte um 09:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 19,28 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'802 Punkten steht. Die Diageo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 19,27 GBP ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,39 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 78'327 Diageo-Aktien.
Bei 19,48 GBP erreichte der Titel am 16.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Diageo-Aktie mit einem Kursplus von 1,04 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,51 GBP am 24.03.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Diageo-Aktie 42,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Diageo-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,380 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,541 USD belaufen.
Am 10.02.2027 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Diageo veröffentlicht werden. Diageo dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 27.01.2028 präsentieren.
In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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