Die Diageo-Aktie notierte um 09:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 19,28 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'802 Punkten steht. Die Diageo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 19,27 GBP ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,39 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 78'327 Diageo-Aktien.

Bei 19,48 GBP erreichte der Titel am 16.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Diageo-Aktie mit einem Kursplus von 1,04 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,51 GBP am 24.03.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Diageo-Aktie 42,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Diageo-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,380 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,541 USD belaufen.

Am 10.02.2027 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Diageo veröffentlicht werden. Diageo dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 27.01.2028 präsentieren.

In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: Diageo-Dividende gekürzt

Diageo-Aktie weit im Plus: Umsatzentwicklung übertrifft Erwartungen

Diageo-Aktie in Rot: Joanne Wilson von WPP zur neuen Finanzchefin ernannt