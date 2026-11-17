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17.11.2026 16:29:00
Diageo Aktie News: Diageo am Dienstagnachmittag im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 19,21 GBP abwärts.
Die Diageo-Aktie notierte um 16:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 19,21 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'747 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Diageo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 19,05 GBP aus. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 19,39 GBP. Von der Diageo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'444'411 Stück gehandelt.
Am 16.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,48 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Diageo-Aktie derzeit noch 1,41 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (13,51 GBP). Mit Abgaben von 29,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2026 erhielten Diageo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,541 USD.
Voraussichtlich am 10.02.2027 dürfte Diageo Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Diageo rechnen Experten am 27.01.2028.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,68 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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