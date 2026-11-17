Der Diageo-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 19,17 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'802 Punkten liegt. Die Diageo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 19,15 GBP ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,39 GBP. Der Tagesumsatz der Diageo-Aktie belief sich zuletzt auf 445'910 Aktien.

Bei 19,48 GBP markierte der Titel am 16.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 1,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 13,51 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 29,53 Prozent sinken.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,380 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,541 USD.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 10.02.2027 erwartet. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 27.01.2028.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,68 USD je Diageo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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