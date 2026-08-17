Diageo Aktie News: Diageo verbilligt sich am Vormittag

Das Papier von Diageo gab in der London-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 17,44 GBP abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'784 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Diageo-Aktie ging bis auf 17,41 GBP. Bei 17,51 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 82'971 Diageo-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 21,42 GBP erreichte der Titel am 23.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 22,82 Prozent zulegen. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 13,51 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Diageo-Aktie 29,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Diageo seine Aktionäre 2026 mit 0,370 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,548 USD je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert. Diageo dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 27.01.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,65 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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