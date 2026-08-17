Diageo Aktie News: Diageo am Nachmittag schwächer

Die Diageo-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 17,17 GBP abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'735 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Diageo-Aktie bei 17,17 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,51 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 1'121'180 Diageo-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (21,42 GBP) erklomm das Papier am 23.08.2025. Mit einem Zuwachs von 24,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,51 GBP ab. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 27,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Diageo-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,370 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,548 USD belaufen.

Die Diageo-Bilanz für Q2 2027 wird am 28.01.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 27.01.2028.

Den erwarteten Gewinn je Diageo-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,65 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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