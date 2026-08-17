Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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17.08.2026 12:29:00
Diageo Aktie News: Diageo am Montagmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 17,39 GBP.
Die Diageo-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 17,39 GBP abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'753 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Diageo-Aktie bei 17,31 GBP. Bei 17,51 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 480'749 Diageo-Aktien.
Am 23.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,42 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,17 Prozent. Bei 13,51 GBP erreichte der Anteilsschein am 24.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 28,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Diageo seine Aktionäre 2026 mit 0,370 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,548 USD je Aktie ausschütten.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Diageo wird am 28.01.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 27.01.2028 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,65 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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