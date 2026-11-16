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16.11.2026 09:29:00
Diageo Aktie News: Anleger greifen bei Diageo am Montagvormittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Diageo. Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 19,32 GBP.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Diageo zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 19,32 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'928 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Diageo-Aktie bei 19,34 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,28 GBP. Zuletzt wechselten 54'881 Diageo-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 19,34 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2026). Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 0,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2026 auf bis zu 13,51 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Diageo-Aktie derzeit noch 30,05 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Diageo seine Aktionäre 2026 mit 0,380 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,541 USD je Aktie ausschütten.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Diageo wird am 28.01.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 27.01.2028 erwartet.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,68 USD je Diageo-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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